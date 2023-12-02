Denizli Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Desteklerine 2024 Yılında da Devam Edecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni yılın ilk 8 destek projesi için çalışmalara başladığını duyurdu. Tarım ve hayvancılık desteklerine devam edeceklerini müjdeleyen Başkan Osman Zolan, çiftçi ve üreticilerin daha çok kalkınması için çalışacaklarını belirtti.

Tarım ve hayvancılık desteklerine 2024 yılında da devam edecek Denizli Büyükşehir Belediyesi yeni yılın ilk 8 destek projesi için çalışmalara başladı. Mera ıslah çalışmalarından, tohum desteğine damızlık koyun ve keçi hibesinden fidan dağıtımına binlerce üreticiye destek vermeye devam edeceklerini müjdeleyen Başkan Osman Zolan, "Kazanan yine Denizli'miz olacak" dedi.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmaya da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki çiftçi ve üreticilerin daha çok kalkınması için tarım ve hayvancılık desteklerine 2024 yılında da devam edecek. Denizli'nin 2014 yılında "Büyükşehir" statüsü kazanmasıyla birlikte kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi, tarım ve hayvancılıkta yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla bugüne kadar onlarca proje hayata geçiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni yılda vereceği ilk 8 destek projesi için çalışmalarına başladı. Zararlılara mücadeleden mera ıslah çalışmalarına, tohum desteğinden damızlık koyun ve keçi hibesine binlerce üretici Denizli Büyükşehir Belediyesinin desteklerinden faydalanmaya 2024 yılında da devam edecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi söz konusu projelere başvuru süreçlerini ise ayrıca duyuracak.

8 bin dekarda mera ıslah çalışması yapılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda hayata geçireceği Denizli Seralarında Sarı-Mavi Görsel Yapışkan Tuzak Temini Projesi ile Acıpayam, Bekilli, Beyağaç, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas ilçelerindeki yaklaşık 600 üreticiye domates, biber, marul, maydanoz, hıyar, patlıcan, çilek gibi ürünlerin yetiştirildiği seralarda zararlılara karşı biyoteknik mücadeleye destek verecek. Bunun yanında "Denizli Mera Islah (Gübreleme) Projesi" ile Acıpayam, Baklan, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Çivril, Sarayköy ve Tavas ilçelerinin 34 mahallesindeki yaklaşık 8 bin dekar alanda mera ıslah çalışması yapılacak.

70 ton nohut tohumu desteği verilecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi yüzde 50 hibeli Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi ile Acıpayam, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Pamukkale, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde 66 ton Macar fiği tohumu; il genelinde ise 56 ton silajlık mısır tohumu desteği verecek. Denizli'de Nohut Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi ile yüzde 50 hibeli il genelinde 70 ton nohut tohumu desteği verecek Denizli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin daha kaliteli, verimli ve çok ürün elde etmesi için yüzde 75 hibe ile verdiği Toprak Analizi Desteklenmesi Projesi'ne 2024 yılında da devam edecek.

80 bin adet zeytin fidanı dağıtılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yeni Zeytin Bahçesi Projesi ile Babadağ, Beyağaç, Buldan, Kale, Merkezefendi ve Sarayköy ilçelerindeki 1.000 üreticiye yüzde 50 hibe ile 80.000 adet Gemlik zeytin fidanı dağıtımı yapacak. Alabalık Üretim Tesislerinde Dezenfektan Kullanım Projesi ile Çameli, Acıpayam, Çal, Pamukkale ve Çivril ilçelerinde 100'den fazla alabalık yetiştiricisine 10 bin litrenin üzerinde dezenfektan desteği verecek Denizli Büyükşehir Belediyesi, yoğun ilgi gören Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırma Projesini 2024'de de sürdürecek. Bu kapsamda il genelindeki üreticilere yüzde 75 hibe ile 600 adet damızlık koç ve teke desteği verilecek.

"Üretim sizden, destek bizden"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2014 yılında kazandıkları "Büyükşehir" statüsüyle birlikte kentin dört bir tarafında kırsal kalkınma destekleri vermeye başladıklarını hatırlattı. Bugüne kadar Denizlili çiftçi ve üreticilere nefes aldıracak onlarca proje hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Zolan, şunları söyledi : "Yeni yılda da inşallah kırsal kalkınmayı desteklemek için vatandaşlarımızın tüm ihtiyaç ve taleplerini yerine getirmeye gayret edeceğiz. Çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya, onları tüm imkanlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz. 2024 yılının ilk 8 destek projesi için çalışmalara başladık. Çiftçimizin ve üreticimizin mutlu olmasını istiyor, 'Üretim sizden, destek bizden' diyoruz. Bu destekler şehrimizin tarım ve hayvancılık üretimine katkı sağlamaya devam edecek. Kazanan yine Denizli'miz olacak." - DENİZLİ