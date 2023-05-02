Acıpayam'a kazandırılacak dev eserlerde geri sayım başladı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam ilçesine kazandıracakları Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi ve Acıpayam Kapalı Spor Salonu inşaatında incelemede bulundu. Projelerin sona yaklaştığını kaydeden Başkan Osman Zolan, "Acıpayam hak ettiği hizmetlere kavuşuyor" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam ilçesine kazandırılacak Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi ve Acıpayam Kapalı Spor Salonu inşası tüm hızıyla sürüyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ilçenin sosyal ve kültürel hayatına yeni bir nefes getirecek tesislerde incelemede bulundu. Başkan Osman Zolan'a Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz ve beraberindekiler eşlik etti.

Acıpayam'ın hak ettiği bir hizmetti

Başkan Osman Zolan ise, Acıpayam ilçesinin her geçen gün daha da büyüyerek şehirleştiğini ve parmakla gösterilen bir kent haline geldiğini söyledi. Bunların yanında ilçede daha yapılması gerekenlerin de olduğuna değinen Başkan Zolan, "Birincisi depremde hasar gören kapalı spor salonunun yeniden inşasıydı. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve hep beraber kapalı spor salonunun inşaatını başlattık. Şu anda sona gelinmiş durumda. Yerinde inceledim, gerçekten çok güzel, Acıpayam'ımıza yakışmış. Gençlerimiz burada inşallah geleceğe daha iyi hazırlanacak" dedi. Bir diğer eserin Acıpayam'ın en büyük ihtiyaçlarından biri olan Gençlik ve Kültür Merkezi olduğunu, ilçenin bu yapının büyük bir eksikliğini hissettiğini anlatan Başkan Zolan, her iki tesisin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınacağını kaydederek, Acıpayam'ın hak ettiği hizmetlere kavuşacağını söyledi.

"Tüm ilçelerimize aynı anlayışla hizmet ediyoruz"

Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi'ni de Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Belediyesi ve Bakanlığın desteği ile yaptıklarını anlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Biz, 'Denizli'mizde ne varsa ilçelerimizde de aynısı olacak' dedik. Denizli'mize muhteşem bir kongre ve kültür merkezi yapmıştık. Şimdi de Acıpayam'ımıza aynı şekilde gençlik ve kültür merkezi inşa ediyoruz. Acıpayam'ımıza ne kadar hizmet etsek azdır. Tüm ilçelerimize aynı anlayışla hizmet ediyoruz. Özellikle gençlerimize yönelik yapmış olduğumuz bu projeler geleceğimize daha da güvenle bakmamızı sağlayacak. Ben şimdiden Acıpayam'ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür eder şükranlarımı sunarım." - DENİZLİ