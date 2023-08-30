Başkan Osman Zolan, Denizli'deki Cankurtaran Yaz Kampı'nın finalinde kadınlarla buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından düzenlenen Cankurtaran Yaz Kampı'nın finalinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kadınlarla bir araya geldi. Başkan Zolan, Denizli'nin bayrağına, vatanına ve ecdadına her zaman sahip çıktığını vurguladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cankurtaran Yaz Kampının finalinde Başkan Osman Zolan kadınlarla buluştu. Büyük Zaferin 101. Yıldönümünü kutladıklarını vurgulayan Başkan Zolan" Denizli her zaman bayrağına, vatanına, ecdadına sahip çıkmıştır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi'nin geleneksel olarak düzenlediği Cankurtaran Yaz Kampı'nın finalinde kadınlarla buluştu. Cankurtaran Mesireliği'nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ile Kadın Meclisi üyeleri, Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ile Kayalar, Yenişehir, Muratdede ve Hisar Mahallesi sakini kadınlar katıldı. Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen böylesi önemli bir günde bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, büyük zaferin yıldönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ecdadımızı saygı ve minnetle andığını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı, buluşmadan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, Kent Konseyi'nin yaptığı proje ve çalışmalarla başta kadınlar olmak üzere gençler, çocuklar ve Denizli'de yaşayan her birey için el ele kol kola birçok konuda gayret ettiklerini söyledi.

" Denizli her zaman bayrağına, vatanına, ecdadına sahip çıkmıştır "

Ağustos ayının Türk ayı olarak nitelendirildiğini ve içerisinde pek çok önemli zaferi barındırdığına dikkati çeken Başkan Zolan, Büyük Zaferin yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve emek verenleri rahmetle anarak, "30 Ağustos, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün liderliğinde verilen mücadelenin adıdır, çok şükür yurdumuz düşmanlardan kurtulmuştur. Denizlimiz bu konuda ilk andan itibaren direniş ve fedakarlıklar ortaya koyarak toprağımızı işgalden korumuştur" dedi. 15 Mayıs 1919'da Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli Sancağı ile ilk direnişi başlattığını kaydeden Başkan Zolan, "Kurtuluş Savaşı'nda Denizli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yanında sapasağlam durmuştur. Denizli, askerimizin ihtiyaçlarını sağlama anlamında lojistik olarak çok büyük katkıları olmuştur. En önemlisi bayrağına, vatanına, ecdadına sahip çıkmıştır. İnşallah bayrağımız ilelebet dalgalanmaya devam etsin." dedi.

" Denizli parmakla gösterilen bir şehir haline gelmiştir"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu hedeflere yönelik Denizli'nin aynı heyecanla yoluna devam ettiğini kaydeden Başkan Zolan, Denizli'nin bugün her alanda muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıktığını söyledi. Başkan Zolan, " Şehrimiz bundan sonra daha fazla gayret ile daha güzel işler yapma konusunda gösterilen hedefe koşmaya devam edecektir. Altyapısı, üstyapısı, yeşil alanları, çevre yatırımları, kültür, sanatı ve birçok güzelliğiyle Denizlimiz bugün parmakla gösterilen bir şehir haline gelmiştir" dedi.

Konuşmanın ardından programa katılan kadınlarla bir süre sohbet eden Başkan Osman Zolan, merak edilen soruları yanıtladı, istek ve önerileri dinledi. - DENİZLİ