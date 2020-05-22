Mardin'de elektriği kesilen çiftçiler, DEDAŞ ekiplerini tehdit edip çalıştırmadı
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Mardin'de elektriği kesilen çiftçiler, DEDAŞ ekiplerini tehdit edip çalıştırmadı

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde bir grup çiftçi, elektrik kesme işlemi yapan DEDAŞ ekiplerini tehdit edip çalışmalarına izin vermedi.

Mardin'de elektriği kesilen çiftçiler, DEDAŞ ekiplerini tehdit edip çalıştırmadı
22.05.2020 19:12 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:12

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde bir grup çiftçi, elektrik kesme işlemi yapan DEDAŞ ekiplerini tehdit edip çalışmalarına izin vermedi.

Dicle Elektrik uzun zamandır elektrik borcunu ödemeyen çiftçilerin elektriklerini kesmek için çalışmalarına devam ederken, Dikmen Mahallesi'nde kendisini çiftçi olarak tanıtan bir kişinin engellemesi ile karşılaştı. Vedat K. isimli şahıs, Dicle Elektrik ekiplerine hakaret ve tehdit edip çalışmalarına izin vermedi. Dicle Elektrik ekiplerine hakaretler savuran Vedat K., "Beş dakikanız var vatandaşlar geliyor, hadi çıkın. Çık bak dökeceğim arabanızı" dedi. Vedat K., direkte çalışan personele de "Direkten in seni taşa boğarız in" diyerek tehdit etti. Ekipleri tehdit etmeye devam eden şahıs "Jandarmanız gelsin çıkın. Hadi bir daha da giriş yok buraya" dedi.

Ekiplerin köyden ayrılmaya başlaması ile birlikte tekrar kendisini videoya çeken şahsa konuşan ve hakaretle tehditlerine devam eden Vedat K., "Sizin burada yeriniz yok, bir daha gelirseniz sizi gebertiriz. Beş dakika sonra hiçbiriniz çıkamazsınız buradan" ifadelerini kullandı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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