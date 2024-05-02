Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 otomobil ve 1 transit araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5 otomobil ve 1 transit aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi mevkiinde seyir halindeki plakası belirlenemeyen otomobil, plakası belirlenemeyen 4 otomobil ve 1 transit araçla çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralı, Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - MARDİN