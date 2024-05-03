Mardin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Operasyonları

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde Mardin'de nisan ayında 74 operasyon düzenlendiğini ve yakalanan 16 kişiden 8'inin tutuklandığını söyledi.

Kızıltepe Kaymakamlığında düzenlenen aylık Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Vali Tuncay Akkoyun, PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 158 operasyon düzenlendiğini ifade ederek, "Asayiş ve güvenlik verilerini değerlendirerek suç oranlarını azaltmak, huzur ve güven ortamının istikrarını sağlayarak aynı zamanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve oluşturduğumuz güven ortamının devamını sağlamak nihai hedefimizdir. Bu hususta asayiş ve güvenlik konularındaki çalışmalarımızı hız kesmeden ve kararlılıkla sürdürmekteyiz. Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Bu anlayışla nisan ayında Mardin'de bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 158 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 36 kişiden 5'i tutuklanmıştır. Terörle birlikte organize suçlar kapsamında organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ilimizde 5 operasyon düzenlenmiş, 7 kişi hakkında işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında 1 adet uzun namlulu silah, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 62 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet el bombası ve bin 37 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" dedi.

Vali Akkoyun, Suriye sınırından yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 56 şahsın girişinin engellendiğini belirterek, "Suriye sınır hattında yer alan ilimizde ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan şahıslara yönelik gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Nisan ayı içerisinde Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 56 şahıs hudut birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 1 şahıs sınırda görev yapan birliklerimiz tarafından yakalanarak, kolluk kuvvetlerimize teslim edilmiştir. Ayrıca bölücü terör örgütü mensubu 2 kişi ikna edilerek Suriye'den ülkemize getirilmiş ve yine kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir" diye konuştu.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen toplam 74 operasyondan 8 kişinin tutuklandığını ifade eden Akkoyun, "Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ilimizde nisan ayı içerisinde toplamda 74 operasyon düzenlenmiş, operasyonlar kapsamında 16 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 8 kişi tutuklanmıştır. Yine kaçakçılıkla mücadelede ve huzur operasyonları kapsamında ilimizde nisan ayı içerisinde 60 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 160 kişi hakkında işlem yapılarak 2 kişi gözaltına alınmış olup, 1 kişi tutuklanmıştır. Huzur ve güven uygulamaları kapsamında aranan 274 kişi ilimizde yakalanmıştır" şeklinde konuştu.

112 bin 996 aracın trafik denetlemesinin yapıldığını aktaran Akkoyun, "Trafik denetimleri kapsamında nisan ayında bin 717'si okul servis aracı olmak üzere toplam 112 bin 996 araç denetlenmiştir. Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 9 bin 453 öğrenciye teorik ve uygulamalı eğitim verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Süryani vatandaşların bayramını kutlayan Akkoyun, "Bu özel ve güçlü toplumsal yapısı, tarihi dokusu ve hoşgörü iklimiyle yüzyıllardır Müslüman, Süryani ve Ezidi inançları başta olmak üzere tüm dinler ve diller şehrimizde huzur, güven ve kardeşlik içerisinde yaşamaktadırlar. Bu vesileyle pazar günü Süryani vatandaşlarımızın kutlayacakları Paskalya Bayramlarını tebrik ediyorum. Tüm Süryani vatandaşlarımıza mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Toplantıya Vali Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin katıldı. - MARDİN