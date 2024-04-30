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Mardin'de pikap devrildi, 3 kişi yaralandı

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Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen pikapta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde devrilen pikapta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Kale Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 V 5778 plakalı pikap kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada M.E.P (42), L.K (36) ve H.K (9) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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