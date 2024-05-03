Mardin Valisi: Nisan Ayında 56 Kişi Sınırı Geçmeye Teşebbüs Etti

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, güvenlik güçlerince kentte geçen ay yürütülen çalışmalara ilişkin, "Nisan ayında Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 56 kişi hudut birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 1 kişi sınırda görev yapan birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edilmiştir." dedi.

Vali Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile Kızıltepe Kaymakamlığında düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Akkoyun, burada yaptığı konuşmada, asayiş ve güvenlik verilerini değerlendirerek, suç oranlarını azaltma, huzur ve güven ortamında istikrarı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Akkoyun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için her türlü terör tehdidini bertaraf etmek nihai hedefimizdir. Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Bu anlayışla nisan ayında Mardin'de, PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 158 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 36 kişiden 5'i tutuklanmıştır. Terörle birlikte organize suç çetelerine yönelik de operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ilimizde 5 operasyon düzenlenmiş, 7 kişi hakkında işlem yapılmıştır. İl geneli yapılan huzur ve güven uygulamalarında uzun namlulu silah, 13 ruhsatsız av tüfeği, 62 ruhsatsız tabanca, 5 el bombası ve 1037 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir."

"Terör örgütü mensubu 2 kişi ikna edildi"

Akkoyun, ülkenin güvenliği huzur ortamının devamı için düzensiz göçle mücadelenin de karalılıkla devam ettiğini belirtti.

"Nisan ayında Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 56 kişi hudut birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 1 kişi sınırda görev yapan birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edilmiştir. Ayrıca bölücü terör örgütü mensubu 2 kişi ikna edilerek Suriye'den ülkemize getirilmiş ve yine kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir." diyen Akkoyun, bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmalara değindi.

Akkoyun, narkotik suçlarla mücadele kapsamında nisan ayında 74 operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda gözaltına alınan 16 kişiden 8'inin tutuklandığını söyledi.

Trafik denetimleri kapsamında geçen ay 1717'si okul servis aracı olmak üzere toplam 112 bin 996 aracın denetlendiğini anlatan Akkoyun, vatandaşlardan ve sürücülerden trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istedi.

Mardin'in huzuru ve güvenliği için devletin tüm kurumlarının her bir çalışanıyla verdiği mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini dile getiren Akkoyun, şöyle dedi:

"İlimizde teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerine gerek dijital gerek toplumsal mecrada müsaade edilmemiş ve edilmeyecektir. Huzur ve güven ortamının sağlanmasında destek veren, iradesini tam olarak ortaya koyan ve desteğini her zaman hissettiğimiz kıymetli Mardinli vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Şehrimizin huzuru, güvenliği, istikrarı, birlik ve beraberliği, esenliği için destekleriyle her daim aziz milletimizin ve şehrimizin yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere tüm bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."