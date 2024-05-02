Mardin'de Otomobil Kazası Sonucu Telef Olan Kedinin Başından Ayrılmayan Sokak Kedisi

Mardin'de bir sokak kedisi, otomobilin altında kalarak telef olan kedinin başından ayrılmadı.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi'nde gece saatlerinde karşıya geçmeye çalışan kediye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kedi telef oldu. Kaza sonrası kedinin yanına gelen bir başka kedi dakikalarca patileriyle onu uyandırmaya çalışırken, ortaya çıkan görüntüler yürek burktu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - MARDİN