Mardin'de husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı Mahallesi'nde husumetli iki arasında yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN