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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesine ziyarette bulundu

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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesini ziyaret ederek, ilçe hakkında bilgi aldı, esnafı ziyaret etti ve Ömerli Belediye Başkanı'na hayırlı olsun dileklerini iletti.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesine ziyarette bulundu.

Vali Akkoyun, Hükümet Konağı önünde Kaymakam Kerem Türker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ tarafından karşılandı.

Kaymakamlığı ziyaret eden Akkoyun, Kaymakam Türker'den ilçe hakkında bilgi aldı, güvenlik toplantısına katıldı.

Daha sonra Akkoyun ve beraberindekiler Hürriyet Caddesinde esnafı ziyaret ederek, talep ve önerilerini dinledi.

Ömerli Belediyesini de ziyaret eden Akkoyun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ömerli Belediye Başkanı seçilen Hüsamettin Altındağ'a "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

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