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Mardin'de kamyonet devrildi: 3 kişi yaralandı

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Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 V 5778 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, kolluk kuvvetleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada M.E.P. (42), L.K. (36) ve H.K. (9) yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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