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Mardin'de tır ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile kamyonet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, önce kamyonete ardından trafik işaretleri direğine çarparak durdu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Artuklu trafik Mardin 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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