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Mardin'de iş yerine silahlı saldırı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 şüphelinin motosikletle gelip iş yerine silahla ateş açması güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme yapıyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 şüphelinin motosikletle gelip iş yerine silahla ateş açması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde bir iş yerine kimliği belirsiz 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Nusaybin Mardin Saldırı Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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