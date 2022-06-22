"Erzincanfest 2022" festivalinin galası yapıldı - Haberler

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"Erzincanfest 2022" festivalinin galası yapıldı

AA - Barış Yalçınkaya - Kültür Sanat
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Erzincan'da, sanatsal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği "Erzincanfest 2022" festivalin galası gerçekleştirildi.

Erzincan'da, sanatsal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği "Erzincanfest 2022" festivalin galası gerçekleştirildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen galaya, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk ile davetliler katıldı.

Vali Makas, festivalle kendilerine bazı hedefler koyduklarını, bunları başaracaklarına inandıklarını söyledi.

Makas, "Birincisi 2 yıldır pandemi denilen bir illetle tüm dünya ve Erzincan mücadele ediyor. Pandemi, insanımızı adeta bir strese bir bıkkınlığa soktu. Festivalde ilk hedefimiz, bu stresten insanımızı kurtaralım, bıkkınlıktan insanımızı çıkartalım. İkinci hedefimiz zaten Erzincan'da var olan birlik ve beraberliği daha da pekiştirmek. Üçüncü hedefimiz 7'den 77'ye toplumun tüm katmanlarına hitap eden etkinliklerle tüm insanlarımızla hemhal olabilmek, bir araya gelebilmek." diye konuştu.

Galanın ardından, Trakya yöresine ait türkülerin modern dansla harmanlandığı, birbirlerine aşık Halime ile Recep'in hikayesinin anlatıldığı ve Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının yer aldığı "Arda Boyları" sahnelendi.

AA / Barış Yalçınkaya - Kültür Sanat

Erdoğan Büyükkasap Bekir Aksun Erzincan Kültür Sanat Haberler

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