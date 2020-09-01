Kars'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Kars'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
01.09.2020 20:49 | Son Güncelleme: 01.09.2020 20:52
Kars'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Zeki A. idaresindeki 06 HE 2743 plakalı otomobil, Kars-Erzurum kara yolu Cumhuriyet köyü kavşağında Kemal Ç. yönetimindeki 36 AV 072 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA