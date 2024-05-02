Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve Erzurum Teknik Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Eğitim, Bilimsel Faaliyetler ve Sağlık Hizmetleri Alanlarında İş Birliği Protokolü" kapsamında ETÜ'de bir araya geldi.

İmzalanan protokol kapsamında kurumlar arasında eğitim faaliyetleri, bilimsel araştırmalar ve sağlık hizmetleri gerçekleştirilecek.

Söz konusu protokolle, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan psikolojik danışmanlık, diyetisyen ve beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite danışmanlığı, kronik hastalıklar danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı danışmanlığı ile tütün ve madde bağımlılığı danışmanlığı hizmetlerinden ve diğer hizmet alanlarından ETÜ'lü öğrencilerinin faydalandırılması hedefleniyor.

Ayrıca tarafların işbirliği ile çeşitli akademik ve bilimsel çalışmaların desteklenerek sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması da amaçlanıyor.