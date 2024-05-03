Erzurum'da Otomobil Karşı Şeride Girerek Sıkıştı

Erzurum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil karşı şeride girerek refüj ile tır arasında sıkıştı.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Hastaneler Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında Havuzbaşı istikametinden Gez Mahallesi istikametine seyreden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek tır ile refüj arasında sıkıştı. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Sürücü 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken yol kısa süreli trafiğe kapandı. - ERZURUM