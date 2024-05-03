Erzurum'da İlk Okul Birincisi Polise Mektup Yazdı

Erzurum'da ilk okul birincisi sınıf öğrencisi Esmanur Çavdar, hayatındaki ilk mektubu polise yazdı. Polisler onun mektubuna sürpriz bir karşılık verdi.

Aziziye İlçesi Eskipolat İlkokulu 1/A Sınıfı öğrencisi Esmanur Çavdar, ilk mektubunu Aziziye İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerine yazdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli personel ise Eskipolat İlkokulunu ziyaret ederek Esmanur'un mektubuna karşı mektup ve beraberindeki 13 öğrenciye hediyeler takdim ettiler. - ERZURUM