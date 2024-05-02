Üye Girişi
Haberler

Artvin'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Artvin-Erzurum kara yolunun 40. kilometresindeki Uşhum Tüneli çıkışında Alper Ç'nin kullandığı otomobil, aydınlatma direğine çarparak devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Artvin- Erzurum kara yolunun 40. kilometresindeki Uşhum Tüneli çıkışında Alper Ç'nin kullandığı 25 NA 598 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Rıdvan T, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Yusufeli Erzurum trafik Artvin Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title