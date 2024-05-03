Erzurum'da Bitkin Halde Bulunan Yaban Keçisi Koruma Altına Alındı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bitkin halde bulunan yaban keçisi yavrusu koruma altına alındı.

İlçe kırsalında yerde bitkin halde yaban keçisi görenler Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından koruma altına alınan 1 yaşındaki keçinin bakımı yapıldı.

Özenle beslenen ve yapılan muayenelerinde enfeksiyon tespit edilen yaban keçisi, tedavi edilmek üzere Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.