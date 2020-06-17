Kars'ta doludan 55 koyun telef oldu Dolunun vurduğu Kars'ta toplam 55 koyun telef oldu.

Dolunun vurduğu Kars'ta toplam 55 koyun telef oldu. Doludan kaçarak yola çıkan 5 koyuna ise tır çarptı.

Kars'ta etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kars-Erzurum-Kağızman karayolu Kümbetli köyü mevkiinde etkili olan dolu yağışından 50 koyun telef oldu. Doludan ürkerek kaçan 5 koyun ise Kars-Erzurum karayoluna çıktı. Doludan beyaza bürünen yolda duramayan tır 5 koyuna çarptı. Tırın çarptığı 5 koyun da telef oldu. Doludan zarar gören koyunların birçoğunu çobanlar keserken, çobanların koyunları taşıması kameralara yansıdı.

Bir anda Haziran'da kışı yaşayan Kars'ta jandarma ekipleri doludan beyaza bürünen karayolunda güvenlik önlemleri aldı. Karayolları ekipleri ise greyderle yoldaki dolu tanelerini temizledi. - KARS

Kaynak: İHA