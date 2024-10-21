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Sinop'ta Trafik Farkındalığı İçin Uygulamalı Eğitim Gerçekleştirildi

Sinop'ta Trafik Farkındalığı İçin Uygulamalı Eğitim Gerçekleştirildi
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Sinop'ta Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Trafik Eğitim Tırı, öğrencilerle buluşarak trafik kuralları hakkında uygulamalı eğitim verdi. Vali Özarslan, bu tür eğitimlerin trafik kazalarını azaltma konusunda önemli olduğunu vurguladı.

Sinop'ta öğrenciler, Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kurallarını uygulamalı deneyimleme fırsatı buldu.

Trafik konusundaki farkındalığın arttırılması amacıyla İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında kente gelen mobil eğitim tırı, Uğur Mumcu Meydanı'nda öğrencilerle buluştu.

Burada görevli jandarma ekiplerince kurulan parkurda öğrencilere akülü ve pedallı arabalarla uygulamalı eğitim verildi. Gruplar halinde eğitim tırına da alınan öğrencilere trafik simülasyonu izletilip broşür dağıtıldı.

Eğitim faaliyetleri kapsamında öğrencilere jandarma hizmet araçlarının da tanıtımı yapıldı.

"Eğitimlerle farkındalık oluşturacağımıza inanıyoruz"

Vali Mustafa Özarslan, beraberindeki ilgililerle Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Trafik Eğitim Tırı'nı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Özarslan, trafik kurallarının öğrenilmesi noktasında teorikten ziyade uygulamalı eğitimlerin daha yararlı olacağına inandıklarını söyledi.

Uygulamalı eğitimlerin çocuklarda öğrenmeyle birlikte heyecan ve enerji yarattığına dikkati çeken Özarslan, şöyle konuştu:

"İnsanı farklılaştıran eğitimdir. İnsanlar, iyi bir eğitimle doğruya yöneliyor. Amacımız, trafik kazalarından kaynaklı ölümlerimizi, acılarımızı azaltmak. Hedefimiz bu. İlimizde de turizmin arttığı mevsimlerde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları oluyor. Bunları önlemek için valilik ve kaymakamlıklar olarak sürekli eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Cezalar evet, caydırıcıdır ama eğitimlerle farkındalık oluşturacağımıza inanıyoruz."

Bu arada yetişkinler için meydana kurulan kaza simülasyon aracında da emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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