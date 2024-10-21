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Düzce'de Polis ve Jandarma Denetimleri: 18 Bin 750 Kişi Sorgulandı

Düzce'de Polis ve Jandarma Denetimleri: 18 Bin 750 Kişi Sorgulandı
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Düzce'de yapılan denetimlerde 18 bin 750 şahıs sorgulanırken, araması bulunan 62 kişi gözaltına alındı ve 27'si tutuklandı. Ayrıca, silah ve mermi ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 18 bin 750 kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 62 şahıs gözaltına alınırken, 27'si tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 14-20 Ekim tarihleri arasında yapılan uygulamada 18 bin 750 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 62 kişi gözaltına alınırken, 27 şahıs tutuklandı.

Aramalarda 1 adet kurusıkı, 6 adet tabanca, 52 mermi, 2 av tüfeği, 6 şarjör, 1 adet kesici delici alet geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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