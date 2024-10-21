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Denetim sırasında kedi sürücülere gülümsetti

Denetim sırasında kedi sürücülere gülümsetti
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin rutin trafik denetimi esnasında bir sokak kedisi araçların birine tırmanarak herkesi güldürdü. Jandarma kedinin fotoğrafını 'Ehliyet, ruhsat tamam ama mamayı unuttun' notuyla paylaştı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim sırasında yaşanan bir olay, hem sürücüleri hem de görevlileri güldürdü. Denetim sırasında bir kedi, araçlardan birine tırmanarak herkesin dikkatini çekti.

Jandarma ekipleri Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde rutin trafik denetimi yaparken, bir araç kontrol noktasında durduruldu. Tam bu sırada sevimli bir sokak kedisi, yan şoför camının olduğu alanda araca 2 ön patisini koyarak sürücüye baktı. Kedinin bu hareketi, hem jandarma görevlilerini hem de araç içerisindekileri gülümsetti. Bu fotoğraf jandarma tarafından, "Ehliyet, ruhsat tamam ama mamayı unuttun. Hiçbir şey de gözünden kaçmaz! Yol kontrol uygulamamız can dostumuz Rıfkı ile daha güvenli" notu ile paylaşıldı.

Jandarma ekibi, denetimlerine devam ederken, kediyi sevgi dolu bir yaklaşımla uzaklaştırdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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