Gaziantep'te Jandarma Ekipleri 3 Bin 458 Kişiyi Yakaladı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son 3 ayda yaptığı asayiş uygulamalarında 1 milyon 481 bin kişi sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 3 bin 458 kişi yakalandı. Uygulamalar sonucunda bin 739 araç trafikten men edilerek 102 sürücünün belgesi geri alınırken çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son 3 ayda yaptığı asayiş uygulamalarında 1 milyon 481 bin kişi sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 3 bin 458 kişi yakalandı. Uygulamalar sonucunda bin 739 araç trafikten men edilerek 102 sürücünün belgesi geri alınırken çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ağustos-14 Kasım 2023 tarihleri arasında adli ve mülki makamların koordinesiyle çok sayıda asayiş uygulaması yaptı. İcra edilen yol kontrol ve arama faaliyetleri sonucunda bir milyon 481 bin 90 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan 3 bin 458 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Bin 739 araç trafikten men edildi

Uygulama ile 310 bin 440 araç sorgulanarak 81 araç yakalandı. Sorgulanan araçlardan 9 bin 707'sine ceza yazılarak bin 739 araç trafikten men edildi. Uygulama soncunda çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 102 sürücünün belgesi geri alınırken sürücülere toplam 293 bin 965 TL idari para cezası uygulandı.

Çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirildi

Yapılan aramalarda ise bin 498 adet alkollü içki, 95 bin 36 paket kaçak sigara, 2 bin 213 adet tarihi sikke, 319 adet tabanca, 222 adet tabanca şarjörü, 148 adet tüfek, 28 adet tüfek şarjörü, 4 adet el yazması kitap ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak ilgili kurumlara teslim edildi. - GAZİANTEP