Antalya'da uyuşturucu madde imal ederek satmak suçundan yakalanan şüpheli tutuklandı. Operasyonda evinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ve para ele geçirildi.

Evini uyuşturucu serasına çevirdi, tutuklandı

ANTALYA - Antalya İl Jandarma KOM Şube, KOM Timi ve Kumköy Jandarma Karakolu ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda evinde uyuşturucu madde imal ederek satmak suçundan yakalanan şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Antalya İl ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ilıca-Kumköy'de iklimlendirme sistemi kurmak suretiyle uyuşturucu madde imal ederek sattığı bilgisine ulaşılan İsmail G. isimli şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 10 adet iklimlendirme malzemesi, 650 gram skunk uyuşturucu maddesi, 2 adet hassas terazi, 3 gram metamfetamin, 1 adet cep telefonu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin Euro, 70 Dolar, 11 bin 650 TL para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail G. tutuklanarak Ilıca Cezaevi'ne teslim edildi.