Kırıkkale'de Uyuşturucu İmalatı Operasyonu

Kırıkkale'de uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve kimyasal madde ele geçirildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirdi. Olayda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Bahçelievler Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda L.Y. ve C.M. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 56 gram kannabinoid, 13 adet uyuşturucu hap, 150 mililitre uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal sıvı ele geçirildi. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE