Haberler ›› Güncel ›› Kars'ta Sahte İçki İmalatı Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Kars'ta Sahte İçki İmalatı Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Kars'ta köyündeki evinde sahte içki imal edip ticaretini yaptığı öne sürülen şahıs gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte alkollü içki ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.