Fethiye'de 56 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Issız koyda karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından 56 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi Issız Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 50 düzensiz göçmen (beraberinde 6 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA