Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta emniyet ve jandarmaya 11 yeni araç tahsis edildi

Sinop'ta emniyet ve jandarmaya 11 yeni araç tahsis edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 11 yeni araç hizmete girdi.

Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 11 yeni araç hizmete girdi.

Vali Mustafa Özarslan, araçların teslimi için Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekiplerinin günün her saatinde milletin huzuru ve güvenliği için görev başında olduğunu söyledi.

Sinop'ta aranan şahıslar, uyuşturucu gibi operasyonların yanı sıra trafik denetimlerinin de aralıksız bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken Özarslan, bu hizmetleri yerine getiren jandarma ve emniyet mensuplarını taşıt yönünden desteklenmelerinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya desteklerinden ötürü Sinop adına teşekkür ettiklerini anlatan Özarslan, şöyle konuştu:

"İnsan kaynağımızın sürekli sayısını artırarak, eğitimlerle onları geliştirmekteyiz. Mesai arkadaşlarım bu eğitimlerle günün şartlarına uygun olarak sürekli bilgi ve beceriyi kazanmaktadırlar. Hizmetlerin yerine getirilmesi sadece insan kaynağının kalitesiyle yeterli olmaz. Bu insan kaynağını desteklemek ve taşıt yönünden güçlendirmek gerekir. İkisi bir araya geldiği zaman başarı gelir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın destekleri ile bunun gereğini yapıyoruz."

Tören, dua yapılmasının ardından araçların görev yerlerine uğurlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Yerel Haberler Jandarma Güvenlik Olaylar 3-sayfa Güncel sinop

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi bu hastanede tutuluyor! Odası görüntülendi

FETÖ elebaşının cenazesi bu hastanede tutuluyor

 Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

FETÖ elebaşı gerçekten öldü mü? Bakan Fidan canlı yayında yanıtladı

 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattı

FETÖ firarisi Dumanlı, elebaşı Gülen'in ölüm anını anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray- IF Elfsborg maçı ne zaman? Galatasaray- IF Elfsborg maçı saat kaçta, nerede? Şenay Gürler kimdir? Şenay Gürler kaç yaşında ve nereli? Şenay Gürler'in hayatı! Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş derbisi nerede oynanacak? Kalpazan dizisi nerede çekiliyor? Kalpazan dizisi hangi gün? Kalpazan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Güzel Aşklar Diyarı hangi gün, saat kaçta? Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 21 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Ergenekon kumpas davası nedir? Ergenekon davası hangi yıl oldu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 17 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 21 nerenin plakası? 21 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 20 nerenin plakası? 20 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul'a su sağlayan kaç baraj vardır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.