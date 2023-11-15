Afyonkarahisar'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Eber köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y., idaresindeki 42 AJZ 153 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü M.Y., yaralandı. Yaralı sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR