Muğla'da cayrokopter destekli trafik denetimi
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde, cayrokopter kullanıldı ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde jandarma ekiplerince "cayrokopter" destekli trafik denetiminde, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaca-Dalyan kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirdi.
Üzerindeki kamera sistemiyle yerdeki istasyonlara ve cep telefonlarına görüntüyü anlık iletme kabiliyetine sahip cayrokopter, denetime destek verdi.
Denetimde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 7 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 2 araç ise trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Güncel