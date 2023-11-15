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Tekirdağ'da Kaçak Sigara Operasyonunda Binlerce Malzeme Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda Ergene ve Çorlu ilçelerinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında beş ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda binlerce adet boş ve dolu makaron, nargile tütünü, kıyılmış tütün, elektronik sigara ve likit ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şahıs hakkında işlem başlatıldı.