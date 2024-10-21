Samsun'da Tarım Fuarında Trafik Kazalarına Karşı Uyarılar

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9. Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda vatandaşları trafik kazalarına karşı uyardı.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 9. Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Tarım Araçları Mobil Trafik Eğitim Kısım Amirliği de stant açtı.

Jandarma ekipleri, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde 16-20 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen fuarda vatandaşlara bilgilendirici broşür ve kitapçık dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi Müdürü Kıdemli Başçavuş Serdar Silay ile personeli, ziyaretçilere trafik kazalarına karşı alınan önlemlerle ilgili bilgiler verdi.

Stantta, kaza esnasında hayati öneme sahip örnek ROPS demiri (koruma çerçevesi) ve seyir esnasında görünürlüğü artıran reflektör ve sarı çakar lamba gibi malzemeler sergilendi.