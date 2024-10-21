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Şırnak'ta Akraba Aileler Arasında Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

Şırnak'ta Akraba Aileler Arasında Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti
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İdil ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Bişar Bayram hayatını kaybetti. H.B. adlı şüpheli jandarmaya teslim oldu.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada Bişar Bayram (30) hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi H.B., jandarma ekiplerine teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde İdil ilçesine bağlı Sulak köyünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan sözlü tartışma, taşlı ve sopalı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada H.B.'nin (63) tüfekle açtığı ateşte Bişar Bayram, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bayram'ın cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü Olayın ardından H.B., tüfeğiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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