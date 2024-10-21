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Çalınan Büyükbaş Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu

Çalınan Büyükbaş Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu
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Erzurum'un Horasan ilçesinde çalınan iki büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulundu. Şüpheli Y.K. gözaltına alındı ve hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde 2 büyükbaş hayvanın çalınmasının ardından jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu şüpheli Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Horasan ilçesi Dalbaşı mahallesinde ikamet eden A.B. isimli vatandaşa ait 2 adet büyükbaş hayvanın kimliği belirsiz kişilerce çalındığı yönünde alınan ihbara istinaden Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT dedektifleri tarafından olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan titiz çalışmalar ve analizler neticesinde söz konusu olayın Y.K. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği ve çalınan hayvanların Kars ili Sarıkamış ilçesine götürüldüğü tespit edilmiş ve durum Cumhuriyet Savcılığına bildirildi. Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahsın Kars ili Sarıkamış ilçesinde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan aramada çalınan hayvanlar bulunarak şahıs gözaltına alındı ve hayvanlar sahiplerine teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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