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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 44 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 44 Şüpheliye İşlem Yapıldı
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 44 şüpheliye işlem yapıldı. 7 kişi tutuklanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince uyuşturucuyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 44 şüpheli şahsa işlem yapılırken, bulunan narkotik maddelere el konuldu.

Edinilen bilgilere göre; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Kent genelinde 14-21 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde; 35 olaya müdahale edilirken, 44 şüpheliye işlem yapılıp, 7 şahıs tutuklandı ve 37 şahıs serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ise; 274,08 gram metamfetamin, 510 sentetik ecza hapı, 818,51 gram esrar, 1 ecstasy hap ve 115,55 gram bonzai ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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