Eskişehir'de Kayıp Şahıs Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması ile Bulundu

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin denetimi esnasında kayıp olduğu tespit edilen 53 yaşındaki şahıs ' Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) Yüz Tanıma' sistemiyle bulunup ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir il Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Tepebaşı İlçesi Sakintepe Mahallesi'nde 'Huzur ve Güven Uygulaması' gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar esnasında, üzerinden kimlik belgesi bulunmayan, kendini ifade edemeyen ve kısmi fiziksel engeli olduğu tespit edilen bir şahsa rastlanıldı. Şahsın kimliğinin tespit edilmesi amacıyla 'Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) Yüz Tanıma' sisteminden sorgulama yapıldı. Sorgulama sonucunda şahsın 53 yaşındaki Y.Y. olduğu ve kayıp olarak arandığı tespit edildi.

Kayıp şahıs sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. - ESKİŞEHİR