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Afyonkarahisar'da otomobil traktör römorkuna çarptı, 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil traktörün römorkuna çarptı ve 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.