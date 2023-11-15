Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Aranıyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli her yerde aranıyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen koordineli çalışmalarda M.P. isimli şüphelinin Ömerbeyli Mahallesi'nde bulunan evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda; 630 gram kubar esrar, 21 kök kenevir bitkisi, 100 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri şüpheli M.P.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - AYDIN