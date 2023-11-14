Kocaeli'de Hafif Ticari Araç Büyükbaş Hayvanlara Çarptı: 4 Yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, yola aniden çıkan büyükbaş hayvanlara çarptı. Kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı, büyükbaş hayvanlardan biri telef oldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, yola aniden çıkan büyükbaş hayvanlara çarptı. Kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı, büyükbaş hayvanlardan biri telef oldu.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DD 0896 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken aniden yola çıkan büyükbaş hayvanlara çarptı. Kaza sırasında kırılan camlar sebebiyle sürücü ve araçta bulunan 3 çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayda aracın çarptığı büyükbaş hayvanlardan biri telef olurken diğeri ise yaralandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, küpeli olan büyükbaş hayvanları başı boş bırakan besiciyi tespit etmeye çalışıyor. - KOCAELİ