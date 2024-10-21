Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 6 Bin 348 Ceza Kesildi
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 25 bin 989 araç/sürücü kontrol edilirken, toplamda 6 bin 348 trafik cezası yazıldı. Denetimlerde ayrıca 297 araç trafikten men edildi ve 103 sürücü belgesine el konuldu.
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimleri sonucunda 25 bin 989 araç/sürücü kontrol edilirken, 6 bin 348 adet trafik cezası yazıldı.
Edinilen bilgilere göre; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimleri yapıldı. Kent genelinde 14-21 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan denetimler çerçevesinde; 4 bin 95 yük taşımacılığı, 888 yolcu taşımacılığı, 3 bin 399 alkol denetimi, 747 motosiklet, 7 bin 207 emniyet kemeri ve 9 bin 653 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 25 bin 989 araç/sürücü denetlenirken, 297 araç trafikten men edilip, 6 bin 348 adet trafik cezası kesildi ve 103 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca ekiplerce 62 yaralanmalı ve 55 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi. - ESKİŞEHİR