Kırklareli'nde 287 şüpheli yakalandı
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranması olan 287 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 20'si tutuklandı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan 287 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranması olan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 287 şüpheli yakaladı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa