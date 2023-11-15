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Kırklareli'nde 287 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranması olan 287 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 20'si tutuklandı.