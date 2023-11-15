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Aksaray'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

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Aksaray'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, arazide 5 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Zanlıların kazıda kullandıkları malzemelere el koyuldu.

Şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Aksaray Suç Jandarma Güncel Haberler

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