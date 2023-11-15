Aksaray'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
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Aksaray'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, arazide 5 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Zanlıların kazıda kullandıkları malzemelere el koyuldu.
Şüpheliler, jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel