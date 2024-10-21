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Artvin'de Yağışlar Nedeniyle 8 Ev Tahliye Edildi

Artvin'de Yağışlar Nedeniyle 8 Ev Tahliye Edildi
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Artvin'in Arhavi ilçesindeki Dereüstü köyünde meydana gelen zemin kaymaları nedeniyle 8 evin sakinleri tahliye edildi. Yağışların etkisiyle birçok bölgede kayma ve yarıklar oluştu, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde bir köyün zeminindeki kayma ve yarılmalar nedeniyle 8 evin sakinleri tahliye edildi.

Kentte iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı Dereüstü köyü Aşağı Mahallesi'nde bazı bölgelerde kayma ve yarıklar meydana geldi.

Köy halkının durumu yetkililere bildirmesi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, alanda yaptıkları incelemenin ardından 8 evin heyelan riski altında olması nedeniyle tedbir amaçlı tahliyesine karar verdi.

Tahliyenin ardından jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak alana girişleri yasakladı.

Artvin Valisi Turan Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahil ilçelerinde iki gündür sağanak yağışın olduğunu hatırlattı.

Köydeki evlerin risk nedeniyle boşaltıldığına işaret eden Vali Ergün, "Yağışlar nedeniyle Arhavi Dereüstü köyünde bir risk oluşturabilir endişesiyle 8 evi AFAD görevlilerimiz tahliye ettiler." dedi.

Ergün, ayrıca kar yağışı nedeniyle Borçka'ya bağlı Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köy yollarının ulaşıma kapandığını, kara yolları ekiplerinin çalışmalara başladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel

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