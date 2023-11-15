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Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı

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Tekirdağ'da kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ve Çorlu ilçelerinde 5 evde arama yaptı.

Aramalarda, 227 bin makaron, 325 kilogram tütün, 11 elektronik sigara ve 56 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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