Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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Tekirdağ'da kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ve Çorlu ilçelerinde 5 evde arama yaptı.
Aramalarda, 227 bin makaron, 325 kilogram tütün, 11 elektronik sigara ve 56 elektronik sigara likidi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel