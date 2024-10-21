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14 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Şahıs Gaziantep'te Yakalandı

14 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Şahıs Gaziantep'te Yakalandı
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Gaziantep'te hakkında 40 ayrı suç kaydı ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z. isimli firari şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te çok sayıda suçtan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar ruhsatsız silah bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma hırsızlık ve suç eşyasının satın alınması gibi 40 ayrı suç kaydı ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

gaziantep Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Hukuk Suç

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