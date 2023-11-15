Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Edirne'de, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan ilçesinde şüphelilerin bulunduğu eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 14 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel