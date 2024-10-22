Amasya'da Oto Tamirhanesinde Yangın: İki Araç Hasar Gördü
Amasya Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Amasya'da bir oto tamirhanesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu, 2 araç hasar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesinde bir tamirhaneden dumanlar yükselmesi üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürüldü. Tamirhanede ve içinde bulunan 2 araçta maddi hasar oluştu.
Jandarma ekipleri, yangına ilişkin inceleme başlattı. - AMASYA